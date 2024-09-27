«Солнце сменит дожди»: Бабье лето придет в Москву с началом октября
Александр Шувалов заявил НСН, что бабье лето начнется в столице с 1 октября и продлится до пятого числа.
В столице ожидаются дождливые выходные и два холодных дня в начале недели, после чего в Москву вернется солнце и тепло до 19 градусов, что синоптики называют бабьим летом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
«В выходные без дождей не обойдется, начнется плавное понижение температуры уже с воскресенья, когда будет всего лишь 16-18 градусов. В субботу ожидается 20-22 градуса. Дожди в основном в ночь с пятницы на субботу и с вечера субботы до утра воскресенья», - сказал он.
Бабье лето начнется в столице с 1 октября и продлится, предположительно, до пятого числа, отметил Шувалов.
«На следующей неделе условия для включения отопления не возникнут, потому что похолодание, которое ожидается в понедельник и вторник, быстро пойдет на спад. Самым холодным днем будет понедельник, когда дневная температура не превысит 12-14 градусов. Затем погода быстро пойдет на поправку, мы попадаем в теплый сектор, температура повысится до привычных 17-19 градусов. Начало октября мы опять встретим с солнцем. Бабье лето начнется в столице с 1 октября. Сколько продлится, сказать сложно, но точно не один день. Я думаю, что оно будет числа до пятого», - рассказал собеседник НСН.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась слабая магнитная буря, передает «Радиоточка НСН».
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