Собянин заявил об открытии движения по новому путепроводу над МКАД на юге Москвы

Градоначальник отметил, что теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.

Он также подчеркнул, что открытие движения по путепроводу позволит значительно увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка магистрали, что, в свою очередь, улучшит транспортное обслуживание столичных районов Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники.

«Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня планируем завершить через год. Для удобства пешеходов сделаем переходы в районе 1-го Покровского проезда, возле рынка «Садовод» и со стороны парка «Кузьминки-Люблино», - написал мэр.

Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы заявили, что реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат к 2023 году, сообщает RT.