Собянин заявил об открытии движения по новому путепроводу над МКАД на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил об открытии движения по путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля.
Градоначальник отметил, что теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.
Он также подчеркнул, что открытие движения по путепроводу позволит значительно увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка магистрали, что, в свою очередь, улучшит транспортное обслуживание столичных районов Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники.
«Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня планируем завершить через год. Для удобства пешеходов сделаем переходы в районе 1-го Покровского проезда, возле рынка «Садовод» и со стороны парка «Кузьминки-Люблино», - написал мэр.
Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы заявили, что реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат к 2023 году, сообщает RT.
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