На проезжавший по МКАД Porsche упал мужчина

В Москве мужчина упал с эстакады на проезжавший по МКАДу автомобиль Porsche.

По данным столичной Госавтоинспекции, в результате инцидента 43-летний мужчина выжил, он госпитализирован с серьезными травмами.

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О причинах его падения не сообщается.

В Telegram-канале ведомства опубликовано фото желтого спортивного Porsche, у которого немного помята задняя часть.

Инцидент произошел около пяти часов вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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