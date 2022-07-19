На проезжавший по МКАД Porsche упал мужчина
19 июля 202219:14
В Москве мужчина упал с эстакады на проезжавший по МКАДу автомобиль Porsche.
По данным столичной Госавтоинспекции, в результате инцидента 43-летний мужчина выжил, он госпитализирован с серьезными травмами.
О причинах его падения не сообщается.
В Telegram-канале ведомства опубликовано фото желтого спортивного Porsche, у которого немного помята задняя часть.
Инцидент произошел около пяти часов вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД.
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19 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru