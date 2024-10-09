Собянин: Завершена реставрация монумента Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

Реставрация памятника первому космонавту Юрию Гагарину завершена в Москве, объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Объект на площади Гагарина в начале Ленинского проспекта представляет собой первый в мире крупногабаритный монумент, выполненный из титана. Его высота — 42,5 метра.

Как рассказал градоначальник, в ходе работ стилобат очистили от загрязнений и пятен краски, провели замену поврежденных блок облицовки и плиты. Все камни покрыли воском. Аналогичные восстановительные работы проведены на самом монументе.