Собянин: Завершена реставрация монумента Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

Реставрация памятника первому космонавту Юрию Гагарину завершена в Москве, объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Объект на площади Гагарина в начале Ленинского проспекта представляет собой первый в мире крупногабаритный монумент, выполненный из титана. Его высота — 42,5 метра.

Как рассказал градоначальник, в ходе работ стилобат очистили от загрязнений и пятен краски, провели замену поврежденных блок облицовки и плиты. Все камни покрыли воском. Аналогичные восстановительные работы проведены на самом монументе.

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Особенностью реставрации стали работы внутри памятника - в объёме диаметром всего в один метр. Как уточнил Собянин, на заключительном этапе на стилобат был водружен также отдельно отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток».

Памятник Юрию Гагарину на площади его имени, которая до 1968 года называлась Калужская Застава, появился в июле 1980 года. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года космонавт направлялся из аэропорта Внуково в Кремль с докладом о своем полете.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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