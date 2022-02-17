Собянин выделил гранты московским медикам на разработку и внедрение инноваций

По словам Собянина, после открытия Центра внедрение инноваций в медицину Москвы вышло на качественно новый уровень. Мэр отметил, что специалисты совмещают возможности инновационного сектора медицины, а также ведущих клиник и высших учебных заведений города.

В пресс-службы мэрии и правительства столицы рассказали, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ) открыл собственный медицинский технопарк. Сейчас в нем размещены почти 20 компаний, которые проводят исследования и разработки в сферах онкологии, искусственного интеллекта, а также генетических технологий.