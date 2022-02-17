Собянин выделил гранты московским медикам на разработку и внедрение инноваций

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты столичным медикам на разработку и внедрение инноваций, а также открыл центр инновационных технологий в здравоохранении.

Он подчеркнул, что пандемия подтвердила необходимость внедрения новых технологий в медицину.

«Пандемия, помимо отрицательных историй, показала и позитивные тренды, когда можно в считанные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты», - добавил Собянин.

Он отметил, что московской центр медицинских технологий создан для решения таких задач, как развитие клинических испытаний и оказание содействия инновационным компаниям, которые могут размещаться там по льготной аренде, создавая высокотехнологичный медицинский кластер.

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По словам Собянина, после открытия Центра внедрение инноваций в медицину Москвы вышло на качественно новый уровень. Мэр отметил, что специалисты совмещают возможности инновационного сектора медицины, а также ведущих клиник и высших учебных заведений города.

В пресс-службы мэрии и правительства столицы рассказали, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ) открыл собственный медицинский технопарк. Сейчас в нем размещены почти 20 компаний, которые проводят исследования и разработки в сферах онкологии, искусственного интеллекта, а также генетических технологий.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТехнологииМоскваМедикиГрантыСергей Собянин
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