Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации
Мэр Москвы Сергей Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации.
Градоначальник отметил, что власти столицы продолжают системную работу по противодействию санкционному давлению.
«После согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы. Многие из этих мероприятий уже реализованы», — говорится в сообщении в блоге на персональном сайте мэра.
Собянин уточнил, что по мере необходимости уже утвержденный план будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и населения.
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