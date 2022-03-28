Мэр Москвы Сергей Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации.

Градоначальник отметил, что власти столицы продолжают системную работу по противодействию санкционному давлению.

«После согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы. Многие из этих мероприятий уже реализованы», — говорится в сообщении в блоге на персональном сайте мэра.

Собянин уточнил, что по мере необходимости уже утвержденный план будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и населения.

