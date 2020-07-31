Власти Хабаровского края разрешили открыть детские оздоровительные лагеря

Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае пока не идёт на спад, но власти всё же решили открыть загородные оздоровительные лагеря с первых дней августа, обсудив риски с Роспотребнадзором. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв, который посетил одно из таких учреждений – ДОЛ «Океан».

На примере этого лагеря глава региона проверил, как организована работа с учётом санитарных требований. Он обошёл корпуса, осмотрел пищеблок, пообщался с персоналом. Дегтярёв отметил, что в лагере оборудован медицинский изолятор на случай выявления заболевания, а также разработан план на случай эвакуации.

«Дети будут находиться под присмотром, соответственно риск заразиться у них будет значительно ниже», - цитирует Дегтярёва пресс-служба краевого правительства.

В Хабаровском крае будут работать три загородных детских лагеря в Хабаровск, три в Комсомольске-на-Амуре, два в районе им. Лазо и один в Амурском районе. Учреждения будут заполнены лишь наполовину. Отдохнуть в них смогут 1,3 тысячи детей.

