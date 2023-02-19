Собянин: После реконструкции Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок и отдыха

«Работы завершатся до конца года. Это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами и цветниками, деревьями и кустарниками», - написал Сергей Собянин.

По его словам, также планируется обустроить четырехполосную дорогу - с двумя полосами движения в каждом направлении.



Завершение реконструкции значительно упростит доступность жилых кварталов и в спортивного комплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова вблизи набережной.

