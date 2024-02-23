Собянин: В ЦАО по программе реновации будет возведено 11 новостроек
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в Центральном административном округе (ЦАО) столицы по программе реновации строят и проектируют 11 домов.
По его словам, шесть новостроек уже переданы гражданам, в новые дома в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах переезжают жители 35 старых домов.
Он также отметил, что параллельно расширяется и социальная инфраструктура. В частности, в Пресненском районе строится учебный корпус на 400 школьников, в Красносельском планируется детский сад на 125 мест, в Тверском районе будет выполнена реконструкция детской музыкальной школы имени Д.Б. Кабалевского.
«В этом году планируется завершить работы на трёх знаковых объектах: в новом выставочном комплексе Третьяковской галереи; в производственном корпусе мастерских Большого театра; в многофункциональном комплексе «Гранд Титул» на территории «Москва-Сити», – добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 614 площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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