Власти Москвы назвали округа-лидеры по темпам реновации жилья
Участникам программы реновации передано уже 277 домов, в новостройки переехали или находятся в процессе переселения 154 тысячи граждан, рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете».
«Активнее всего переселение идет в Юго-Восточном округе, где для новоселов передано уже 40 домов, по 38 домов передано в Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном, по 32- в Восточном и Западном», - отметил он.
По его словам, в работе сейчас восемь миллионов квадратных метров, из которых более 1,5 миллиона будут введены в строй уже в этом году. Так, переезд в новые дома смогут начать еще 50 тысяч москвичей.
Загрутдинов добавил, что реализации программы реновации помогает программа комплексного развития территорий. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден поддержит премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО
- В Госдуму внесли законопроект о возможности отзывать мэров через «Госуслуги»
- В зоне СВО применяют аппарат, позволяющий выспаться за 20 минут
- Граждан США предостерегли от поездок в Россию после задержания экс-балерины
- Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Алтае
- В Белоруссии пригрозили «не церемониться» при нарушении воздушных границ
- Шойгу вручил «Золотые Звезды» отличившимся участникам СВО
- Медведев назвал отношения России и США напряженней, чем в период Карибского кризиса
- Кинорежиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
- СМИ: Панкратова-Черного выписали из больницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru