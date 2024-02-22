Власти Москвы назвали округа-лидеры по темпам реновации жилья

Участникам программы реновации передано уже 277 домов, в новостройки переехали или находятся в процессе переселения 154 тысячи граждан, рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете».

«Активнее всего переселение идет в Юго-Восточном округе, где для новоселов передано уже 40 домов, по 38 домов передано в Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном, по 32- в Восточном и Западном», - отметил он.

По его словам, в работе сейчас восемь миллионов квадратных метров, из которых более 1,5 миллиона будут введены в строй уже в этом году. Так, переезд в новые дома смогут начать еще 50 тысяч москвичей.

Загрутдинов добавил, что реализации программы реновации помогает программа комплексного развития территорий. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ.

