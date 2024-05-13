Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3
В августе 2023 года было запущено наземное метро между Зеленоградом и Раменским, МЦД-3 связал крупнейшие промышленные кластеры Москвы и области, улучшил транспортную доступность жителей более 20 районов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что свыше трех миллионов горожан получили наземное метро в шаговой доступности. При этом, по словам Собянина, территории, прилегающие к ряду станций, требуют, чтобы их привели в порядок. Мэр обозначил главную задачу – сделать подъезды личного, городского и общественного транспорта, а также пешеходные маршруты безопаснее и комфортнее.
Собянин сообщил, что в текущем году займутся четырьмя станциями МЦД-3: Перово, Сортировочной, Косино и будущей Митьково. Общая площадь работ, по его словам, составит 44,6 га. Так, вблизи всех четырех станций приведут в порядок подпорные стенки склонов, а для предотвращения подтоплений проложат дополнительную дождевую канализацию.
Кроме того, будут расширены тротуары, а также адаптированы маршруты для маломобильных горожан и родителей с колясками. Также, в частности, на проезжей части будет заменен асфальт и обновлена разметка, организованы парковочные карманы и плоскостные парковки. В 2025 году благоустройство станций МЦД будет продолжено, пообещал мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru