Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон в САО и СЗАО

В сообщении говорится о территории площадью 0,56 га между Дмитровским проездом, ул. Костякова и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Вместо расположенного здесь в настоящее время объекта незавершенного строительства планируется возвести деловой центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами.

«Градостроительный потенциал участка составляет 50 тысяч квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций - порядка 7 млрд рублей», - отметили в пресс-службе.

Площадь второй реорганизуемой территории, которая расположена вблизи пересечения ул. 3-я Хорошевская и проспекта Маршала Жукова, составляет 1,72 га. Вместо складов и автостоянки здесь планируется построить современный жилой квартал с участковым пунктом полиции, куда переедут жители Москвы - участники программы реновации.

Собянин напомнил, что в результате реализации программы «Индустриальные кварталы» в столице планируют создать порядка 550 тысяч рабочих мест, а городской бюджет получит дополнительные налоговые поступления в размере порядка трёх трлн рублей.

Ранее Собянин заявил, что московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Московской области, сообщает RT.

