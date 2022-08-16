Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон в САО и СЗАО
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления, которые утверждают проекты комплексного развития двух участков в неэффективно используемых промышленных зонах в районах Тимирязевский и Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится о территории площадью 0,56 га между Дмитровским проездом, ул. Костякова и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Вместо расположенного здесь в настоящее время объекта незавершенного строительства планируется возвести деловой центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами.
«Градостроительный потенциал участка составляет 50 тысяч квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций - порядка 7 млрд рублей», - отметили в пресс-службе.
Площадь второй реорганизуемой территории, которая расположена вблизи пересечения ул. 3-я Хорошевская и проспекта Маршала Жукова, составляет 1,72 га. Вместо складов и автостоянки здесь планируется построить современный жилой квартал с участковым пунктом полиции, куда переедут жители Москвы - участники программы реновации.
Собянин напомнил, что в результате реализации программы «Индустриальные кварталы» в столице планируют создать порядка 550 тысяч рабочих мест, а городской бюджет получит дополнительные налоговые поступления в размере порядка трёх трлн рублей.
Ранее Собянин заявил, что московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Московской области, сообщает RT.
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