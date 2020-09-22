Собянин утвердил проект подземного перехода в Щербинке
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке. Речь идет о переходе через железнодорожные пути МЦД-2 вблизи по улице Новостроевская, уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Строительство нового подземного перехода повысит безопасность и комфорт пешеходов при пересечении железнодорожных путей.
Длина перехода составит 75,5 метров, кроме лестничных пролетов в нем будет два лифта.
Согласно проекту, будут также обустроены тротуары, организован регулируемый переход через улицу Новостроевская. Автобусную остановку перенесут ближе к новому переходу. Прилегающую территорию обустроят и озеленят.
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