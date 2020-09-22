Собянин утвердил проект подземного перехода в Щербинке

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке. Речь идет о переходе через железнодорожные пути МЦД-2 вблизи по улице Новостроевская, уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Строительство нового подземного перехода повысит безопасность и комфорт пешеходов при пересечении железнодорожных путей.

Депутат МГД: Велопоездка из Москвы в Петербург может создать новый вид туризма

Длина перехода составит 75,5 метров, кроме лестничных пролетов в нем будет два лифта.

Согласно проекту, будут также обустроены тротуары, организован регулируемый переход через улицу Новостроевская. Автобусную остановку перенесут ближе к новому переходу. Прилегающую территорию обустроят и озеленят.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры