Собянин: Участники проекта «Наше дерево» высадили около 23 тыс деревьев

Родители маленьких москвичей могут высадить в честь рождения ребенка именное дерево в одном из столичных парков. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Глава столицы назвал условие участия в акции.

«В городском проекте «Наше дерево» участвуют семьи, чьим малышам ещё не исполнилось три года... Этот семейно-экологический проект стартовал 4 года назад. Благодаря ему в 27 парках Москвы уже высажено почти 23 тыс. именных деревьев», – отметил Собянин.

Желающие могут подать заявки на высадку именного дерева до 25 апреля. Главное, чтобы один из родителей был зарегистрирован в Москве.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиРодителиАкцияСергей Собянин
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