Собянин: Участники проекта «Наше дерево» высадили около 23 тыс деревьев

Глава столицы назвал условие участия в акции.

«В городском проекте «Наше дерево» участвуют семьи, чьим малышам ещё не исполнилось три года... Этот семейно-экологический проект стартовал 4 года назад. Благодаря ему в 27 парках Москвы уже высажено почти 23 тыс. именных деревьев», – отметил Собянин.

Желающие могут подать заявки на высадку именного дерева до 25 апреля. Главное, чтобы один из родителей был зарегистрирован в Москве.





