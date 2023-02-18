Собянин: Участники проекта «Наше дерево» высадили около 23 тыс деревьев
Родители маленьких москвичей могут высадить в честь рождения ребенка именное дерево в одном из столичных парков. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Глава столицы назвал условие участия в акции.
«В городском проекте «Наше дерево» участвуют семьи, чьим малышам ещё не исполнилось три года... Этот семейно-экологический проект стартовал 4 года назад. Благодаря ему в 27 парках Москвы уже высажено почти 23 тыс. именных деревьев», – отметил Собянин.
Желающие могут подать заявки на высадку именного дерева до 25 апреля. Главное, чтобы один из родителей был зарегистрирован в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru