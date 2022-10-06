«Экология и гармония»: В Москве подвели итоги проекта «Renature. Вернем природу в город»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил важность того, что в таких проектах участвует молодежь.

«Проект родился не на пустом месте. Москва – определенно самый благоустроенный город, какие зеленые и красивые парки, где могут гулять тысячи горожан. Но новые проекты тоже нужны. Замечательно, что они будут разрабатываться в Москве, станут примером для всех других городов», – сказал он.

В устойчивой политике развития одним из ключевых направлений является возвращение природы в города, так как дефицит природных ресурсов очевиден, сообщила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

«Возвращение природы в города, бережное сохранение природных ресурсов – то, что является одним из важных направлений в контексте темы устойчивого развития мегаполисов. Именно этот тренд прослеживается в проектах многих международных организаций и решениях многих городов мира. Москва также работает в этом направлении», – сказала Семутникова.

– Благодаря проекту мы даем возможность студентам, будущим специалистам, попробовать себя в качестве активных участников в осуществлении проекта, посвященного устойчивым городам. Наша общая цель – сделать города более дружелюбными для жителей не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения формирования комфортной и благоприятной экологической обстановки, – сказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.