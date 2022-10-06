«Экология и гармония»: В Москве подвели итоги проекта «Renature. Вернем природу в город»
В «Аптекарском огороде» представили реализованные проекты по озеленению четырех типов городских территорий.
В Москве продемонстрировали результаты экологического проекта «Renature. Вернем природу в город». Он был запущен Росбанком и Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В течение нескольких месяцев восемь команд, в состав которых вошли студенты вузов по различным академическим направлениям, разрабатывали концепции по озеленению четырех типов городских территорий. В рамках торжественного финала в марте 2022 года почетное жюри назвало имена победителей. Четыре победившие команды реализовывали свои идеи растительных сообществ: луга, «зеленые крыши», прибрежные и лесные сообщества на территории «Аптекарского огорода».
ПОДГОТОВКА И ЗАДАЧИ
Первоначально были составлены списки растений, закуплены грунты, удобрения, субстраты для дорожек. Проделана большая творческая работа в тесном сотрудничестве со специалистами разного профиля: агрономами, ботаниками и архитекторами.
Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель Правления «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России» Алексей Ретеюм рассказал, что идея создания квази-природных растительных сообществ из природных видов средней полосы России на территории «Аптекарского огорода» возникла несколько лет назад. К ее реализации было решено привлечь молодое поколение. Это студенты восьми вузов, в числе которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МАРХИ, МГУУ Правительства Москвы, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, МГТУ им. Баумана, РУДН, Финансовый университет при Правительстве РФ.
Все четыре проекта стали актуальными примерами создания природоподобного озеленения в Москве, которые отражают важные тренды современной городской экологии. Специалисты отмечают, что в столице встречается проблема голой земли, когда под кронами деревьев не формируется травяной покров. Подобные пространства не только визуально не привлекательны, но и вредны для окружающей среды, например, служат источником пыли. Участники проекта представили решения по созданию напочвенного покрова из теневыносливых растений, которые имеют большой потенциал для применения в городском озеленении.
Проект соответствует целям устойчивого развития и направлен на улучшение экологической обстановки в российских городах, сохранение здоровья людей за счет проведения грамотного озеленения. Одной из важных миссий является создание природных сообществ там, где невозможно создать традиционные парки.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил важность того, что в таких проектах участвует молодежь.
«Проект родился не на пустом месте. Москва – определенно самый благоустроенный город, какие зеленые и красивые парки, где могут гулять тысячи горожан. Но новые проекты тоже нужны. Замечательно, что они будут разрабатываться в Москве, станут примером для всех других городов», – сказал он.
В устойчивой политике развития одним из ключевых направлений является возвращение природы в города, так как дефицит природных ресурсов очевиден, сообщила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.
«Возвращение природы в города, бережное сохранение природных ресурсов – то, что является одним из важных направлений в контексте темы устойчивого развития мегаполисов. Именно этот тренд прослеживается в проектах многих международных организаций и решениях многих городов мира. Москва также работает в этом направлении», – сказала Семутникова.
– Благодаря проекту мы даем возможность студентам, будущим специалистам, попробовать себя в качестве активных участников в осуществлении проекта, посвященного устойчивым городам. Наша общая цель – сделать города более дружелюбными для жителей не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения формирования комфортной и благоприятной экологической обстановки, – сказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.
КИСЛОРОД ВМЕСТО ШУМА
Эксперты отмечают, что роль зеленых насаждений в современном городе сложно переоценить, ведь они играют важнейшую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки города, а также благотворно влияют на эмоциональное состояние жителей, способствуют обретению гармонии, имеют большую эстетическую и рекреационную ценность.
Среди функций зеленых насаждений эксперты выделяют следующие основные: выделение кислорода и фитонцидов, ионизация воздуха, осаждение пыли, поглощение токсичных газов и даже поглощение шума.
Современные системы в области экологии позволяют существенно снижать затраты на уход и эксплуатацию городской инженерной инфраструктуры, улучшать не только экологическую обстановку, но и облик и комфортность города.
Рассмотрим подробнее четыре проекта, которые реализованы на территории «Аптекарского огорода».
ТЕНЕВОЙ УЧАСТОК
В городе много затененных территорий, которые считаются потерянными для полноценного озеленения. Но с помощью определенного набора травянистых растений лесного происхождения эти участки можно сделать цветущими и визуально привлекательными.
Преображение таких участков предполагается высадку устойчивых к тени растений лесного происхождения. Это позволит обогатить биоразнообразие и улучшить экологическую обстановку города.
ЛУГОВЫЕ СООБЩЕСТВА
Сейчас в городе большой процент озелененных территорий занимают стриженые газоны, требующие постоянного ухода. В мире существует тенденция замены таких газонов луговыми сообществами, которые гораздо менее затратны в уходе, а также более экологичны (в том числе потому, что привлекают насекомых и способствуют развитию почвенной биоты).
ПРИБРЕЖНЫЕ СООБЩЕСТВА
Влажные, прибрежные, околоводные пространства и акватории мелких рек и водоемов также нуждаются в преображении. С помощью специально подобранных видов растений, можно создать визуально привлекательные сообщества вдоль берегов городских водоемов. Это потенциальный ресурс для увеличения городского биоразнообразия и рекреационного потенциала территорий.
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ
Еще один популярный мировой тренд — озеленять плоские кровли в городах. Это позволяет улучшить экологическое состояние, расширять территорию рекреационных зон для горожан и эстетическую привлекательность зданий. Для подобных проектов требуется разработка механизмов и схем работы. Именно молодое поколение может предложить необычные решения и новый взгляд на проблему.
В дальнейшем практики по созданию аналогичных проектов на любых доступных для этого площадях смогут тиражироваться в России, что позволит вывести состояние окружающей среды в городах на качественно новый уровень.
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