«Экология и гармония»: В Москве подвели итоги проекта «Renature. Вернем природу в город»

В «Аптекарском огороде» представили реализованные проекты по озеленению четырех типов городских территорий.

В Москве продемонстрировали результаты экологического проекта «Renature. Вернем природу в город». Он был запущен Росбанком и Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В течение нескольких месяцев восемь команд, в состав которых вошли студенты вузов по различным академическим направлениям, разрабатывали концепции по озеленению четырех типов городских территорий. В рамках торжественного финала в марте 2022 года почетное жюри назвало имена победителей. Четыре победившие команды реализовывали свои идеи растительных сообществ: луга, «зеленые крыши», прибрежные и лесные сообщества на территории «Аптекарского огорода».

ФОТО: «Renature. Вернем природу в город»

ПОДГОТОВКА И ЗАДАЧИ

Первоначально были составлены списки растений, закуплены грунты, удобрения, субстраты для дорожек. Проделана большая творческая работа в тесном сотрудничестве со специалистами разного профиля: агрономами, ботаниками и архитекторами.

Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель Правления «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России» Алексей Ретеюм рассказал, что идея создания квази-природных растительных сообществ из природных видов средней полосы России на территории «Аптекарского огорода» возникла несколько лет назад. К ее реализации было решено привлечь молодое поколение. Это студенты восьми вузов, в числе которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МАРХИ, МГУУ Правительства Москвы, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, МГТУ им. Баумана, РУДН, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Все четыре проекта стали актуальными примерами создания природоподобного озеленения в Москве, которые отражают важные тренды современной городской экологии. Специалисты отмечают, что в столице встречается проблема голой земли, когда под кронами деревьев не формируется травяной покров. Подобные пространства не только визуально не привлекательны, но и вредны для окружающей среды, например, служат источником пыли. Участники проекта представили решения по созданию напочвенного покрова из теневыносливых растений, которые имеют большой потенциал для применения в городском озеленении.

Проект соответствует целям устойчивого развития и направлен на улучшение экологической обстановки в российских городах, сохранение здоровья людей за счет проведения грамотного озеленения. Одной из важных миссий является создание природных сообществ там, где невозможно создать традиционные парки.

ФОТО: «Renature. Вернем природу в город»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил важность того, что в таких проектах участвует молодежь.

«Проект родился не на пустом месте. Москва – определенно самый благоустроенный город, какие зеленые и красивые парки, где могут гулять тысячи горожан. Но новые проекты тоже нужны. Замечательно, что они будут разрабатываться в Москве, станут примером для всех других городов», – сказал он.

В устойчивой политике развития одним из ключевых направлений является возвращение природы в города, так как дефицит природных ресурсов очевиден, сообщила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

«Возвращение природы в города, бережное сохранение природных ресурсов – то, что является одним из важных направлений в контексте темы устойчивого развития мегаполисов. Именно этот тренд прослеживается в проектах многих международных организаций и решениях многих городов мира. Москва также работает в этом направлении», – сказала Семутникова.

– Благодаря проекту мы даем возможность студентам, будущим специалистам, попробовать себя в качестве активных участников в осуществлении проекта, посвященного устойчивым городам. Наша общая цель – сделать города более дружелюбными для жителей не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения формирования комфортной и благоприятной экологической обстановки, – сказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

ФОТО: «Renature. Вернем природу в город»

КИСЛОРОД ВМЕСТО ШУМА

Эксперты отмечают, что роль зеленых насаждений в современном городе сложно переоценить, ведь они играют важнейшую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки города, а также благотворно влияют на эмоциональное состояние жителей, способствуют обретению гармонии, имеют большую эстетическую и рекреационную ценность.

Среди функций зеленых насаждений эксперты выделяют следующие основные: выделение кислорода и фитонцидов, ионизация воздуха, осаждение пыли, поглощение токсичных газов и даже поглощение шума.

Современные системы в области экологии позволяют существенно снижать затраты на уход и эксплуатацию городской инженерной инфраструктуры, улучшать не только экологическую обстановку, но и облик и комфортность города.

Рассмотрим подробнее четыре проекта, которые реализованы на территории «Аптекарского огорода».

ТЕНЕВОЙ УЧАСТОК

В городе много затененных территорий, которые считаются потерянными для полноценного озеленения. Но с помощью определенного набора травянистых растений лесного происхождения эти участки можно сделать цветущими и визуально привлекательными.

Преображение таких участков предполагается высадку устойчивых к тени растений лесного происхождения. Это позволит обогатить биоразнообразие и улучшить экологическую обстановку города.

ЛУГОВЫЕ СООБЩЕСТВА

Сейчас в городе большой процент озелененных территорий занимают стриженые газоны, требующие постоянного ухода. В мире существует тенденция замены таких газонов луговыми сообществами, которые гораздо менее затратны в уходе, а также более экологичны (в том числе потому, что привлекают насекомых и способствуют развитию почвенной биоты).

ФОТО: «Renature. Вернем природу в город»

ПРИБРЕЖНЫЕ СООБЩЕСТВА

Влажные, прибрежные, околоводные пространства и акватории мелких рек и водоемов также нуждаются в преображении. С помощью специально подобранных видов растений, можно создать визуально привлекательные сообщества вдоль берегов городских водоемов. Это потенциальный ресурс для увеличения городского биоразнообразия и рекреационного потенциала территорий.

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ

Еще один популярный мировой тренд — озеленять плоские кровли в городах. Это позволяет улучшить экологическое состояние, расширять территорию рекреационных зон для горожан и эстетическую привлекательность зданий. Для подобных проектов требуется разработка механизмов и схем работы. Именно молодое поколение может предложить необычные решения и новый взгляд на проблему.

В дальнейшем практики по созданию аналогичных проектов на любых доступных для этого площадях смогут тиражироваться в России, что позволит вывести состояние окружающей среды в городах на качественно новый уровень.

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ФОТО: «Renature. Вернем природу в город»
ТЕГИ:Экология
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