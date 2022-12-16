Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров «Московского долголетия»
Еще 10 центров социального проекта «Московское долголетие» открылись в российской столице одновременно в один день. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении центра долголетия «Щербинка» и нового дворца бракосочетания «Южное Бутово». Оба объекта разместились в одном здании на улице Брусилова в Юго-Западном административном округе столицы.
Как уточнил градоначальник, теперь насчитывается почти 70 центров «Московского долголетия» в половине районов города - спустя два года после старта проекта. В разговоре с мэром посетители центра «Щербинка», в частности, рассказали Собянину об участии в акции по сбору тёплых вещей и пожеланий для участников спецоперации.
Интересно, что в ходе посещения мэром центра «Щербинка» во дворце бракосочетаний проходило торжественное мероприятие по случаю золотой свадьбы местных жителей - Александры и Михаила Костюткиных. Сергей Собянин поздравил их с этим юбилеем совместной жизни. Супруги сами активно участвуют в программе «Московское долголетие».
Четырехэтажное здание для центра «Московского долголетия» и дворца бракосочетаний возведено за счет городской Адресной инвестиционной программы. Помимо заключения браков во дворце будут организованы чествования супругов - юбиляров.
В центре московского долголетия «Щербинка» функционируют 12 клубов для людей старшего возраста. Здесь же можно получить весь объём социальных услуг, а также помощь и консультации по разным вопросам. Сейчас в центре проходит благотворительная акция, в рамках которой москвичи вяжут теплые вещи для мобилизованных для участия в СВО.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», число работающих пенсионеров в России снизилось до минимального значения за 18 лет. Такие данные обнародовали Пенсионный фонд и Росстат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- СМИ: Кэмерон обвинил старость Шварценеггера в провале последней части «Терминатора»
- ЦБ намерен добиться запрещения «льготных» программ по ипотеке от застройщиков
- Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций
- Историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой в колонии
- В Европе запретили вещание четырёх российских телеканалов
- Как снег на голову: Некие обломки упали с неба под Волгоградом
- Все школы Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за гриппа и ОРВИ
- Депутаты предложили освободить от мобилизации граждан с учёной степенью
- Эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть из российских магазинов
- «Укрэнерго»: 50% энергосистемы Украины выведено из-строя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru