Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров «Московского долголетия»

Еще 10 центров социального проекта «Московское долголетие» открылись в российской столице одновременно в один день. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении центра долголетия «Щербинка» и нового дворца бракосочетания «Южное Бутово». Оба объекта разместились в одном здании на улице Брусилова в Юго-Западном административном округе столицы.

Как уточнил градоначальник, теперь насчитывается почти 70 центров «Московского долголетия» в половине районов города - спустя два года после старта проекта. В разговоре с мэром посетители центра «Щербинка», в частности, рассказали Собянину об участии в акции по сбору тёплых вещей и пожеланий для участников спецоперации.

Интересно, что в ходе посещения мэром центра «Щербинка» во дворце бракосочетаний проходило торжественное мероприятие по случаю золотой свадьбы местных жителей - Александры и Михаила Костюткиных. Сергей Собянин поздравил их с этим юбилеем совместной жизни. Супруги сами активно участвуют в программе «Московское долголетие».

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Четырехэтажное здание для центра «Московского долголетия» и дворца бракосочетаний возведено за счет городской Адресной инвестиционной программы. Помимо заключения браков во дворце будут организованы чествования супругов - юбиляров.

В центре московского долголетия «Щербинка» функционируют 12 клубов для людей старшего возраста. Здесь же можно получить весь объём социальных услуг, а также помощь и консультации по разным вопросам. Сейчас в центре проходит благотворительная акция, в рамках которой москвичи вяжут теплые вещи для мобилизованных для участия в СВО.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», число работающих пенсионеров в России снизилось до минимального значения за 18 лет. Такие данные обнародовали Пенсионный фонд и Росстат.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПенсионерыСобянинДолгожитель
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