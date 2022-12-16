Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров «Московского долголетия»

Еще 10 центров социального проекта «Московское долголетие» открылись в российской столице одновременно в один день. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении центра долголетия «Щербинка» и нового дворца бракосочетания «Южное Бутово». Оба объекта разместились в одном здании на улице Брусилова в Юго-Западном административном округе столицы.

Как уточнил градоначальник, теперь насчитывается почти 70 центров «Московского долголетия» в половине районов города - спустя два года после старта проекта. В разговоре с мэром посетители центра «Щербинка», в частности, рассказали Собянину об участии в акции по сбору тёплых вещей и пожеланий для участников спецоперации.

Интересно, что в ходе посещения мэром центра «Щербинка» во дворце бракосочетаний проходило торжественное мероприятие по случаю золотой свадьбы местных жителей - Александры и Михаила Костюткиных. Сергей Собянин поздравил их с этим юбилеем совместной жизни. Супруги сами активно участвуют в программе «Московское долголетие».