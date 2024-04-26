Собянин сообщил о начале работы сезонных ярмарок выходного дня
Сезонные ярмарки выходного дня начинают свою работу в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что ярмарки расположены около станций метро, общественного транспорта, рядом с жилыми домами. Работать они будут с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 20:00.
По словам Собянина, раньше ярмарки открывались только в тёплое время года, однако с февраля режим работы, благодаря тёплым павильонам, стал круглогодичным.
«Свою продукцию привозят больше 40 регионов России. Все товары проверяются столичными специалистами. На месте работают 18 передвижных лабораторий», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что парковка в Москве 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая, будет бесплатной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru