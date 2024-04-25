Собянин: На западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Работа по благоустройству продолжается в Москве, в планах города — изменить общественные пространства на западе столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, на западе города обновят пять достаточно крупных общественных пространств, в результате сотни тысяч горожан получат комфортную среду рядом с домом.

Так, в районе Ново-Переделкино на Лукинской улице на месте пустыря появится спортивный кластер. Здесь создадут скейт-парк, памп-трек, площадку для катания на скейтборде, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX. Также в кластере оборудуют зону воркаута, поле для мини-футбола, спорткомплекс в стиле «русский ниндзя». Кроме того, планируется создать несколько игровых зон для детей разных возрастов, в том числе большие комплексы в экостиле и площадку для развивающих игр. При этом для взрослых будут созданы прогулочные маршруты, площадки для отдыха — например, настил на берегу реки Алешинки, проведено озеленение. Как напомнил Собянин, в прошлом году был благоустроен сквер у дома 2, корпуса 1 на Новоорловской улице, здесь создали «место для отдыха и веселых игр с детьми».

В Очаково-Матвеевском запланированы работы в долине реки Навершки: специалисты укрепят берега, создадут разветвленную сеть прогулочных дорожек, установят лавочки и подвесные качели, а также архитектурно-художественную подсветку. Кроме того, здесь появится детская игровая зона в экостиле, спортивная зона с воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса. Годом ранее в районе были благоустроены территории близ станции Аминьевская четвертого Московского центрального диаметра и одноименной станции Большой кольцевой линии метрополитена. Также власти преобразили территорию Научно-практического центра детской психоневрологии, установив 11 детских площадок и уличные тренажеры в трех местах.

Кроме того, в 2023 году в микрорайоне Фили-Кунцево была благоустроена территория дошкольных корпусов школы № 1584, обновлены 12 детских и четыре спортивные площадки во дворах, обустроена прогулочная зона. Теперь власти планируют завершить благоустройство прогулочных маршрутов, создать велопарковки и отремонтировать спуски. Для детей обустроят четыре разделенные по возрастам игровые зоны, для любителей активного отдыха — площадки с турниками и уличными тренажерами.

В Тропарево-Никулине работы по благоустройству пройдут в границах проспектов Вернадского и Ленинского, улицы 26 Бакинских Комиссаров. Здесь уже благоустроили территорию школы на проспекте Вернадского, пешеходный маршрут до проспекта от улицы Доктора Гааза, теперь работы расширят на весь микрорайон. В планах — ремонт дорожек, обустройство спусков для маломобильных граждан, создание инфраструктуры для досуга и спорта, обновление девяти детских площадок.

Как напомнил Собянин, в Крылатском в прошлом году прошли работы по благоустройству парка Звезд, где проложили деревянные настилы и сделали видовые площадки. В текущем году планируется улучшить территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе: у местных жителей появится зеленое пространство с дорожками, парковыми качелями, лавочками, современными уличными фонарями. Кроме того, будет приведено в порядок парковочное пространство и обустроен дополнительный удобный подход к храму.

