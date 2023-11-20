Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Он напомнил, что получить такую карту могут пенсионеры и предпенсионеры, ученики школ и колледжей, студенты, ординаторы, аспиранты и ассистенты-стажеры, а также многодетные семьи, инвалиды, доноры, ветераны, получатели жилищных субсидий и другие льготники.

По словам градоначальника, по карте москвича «доступна целая экосистема городских услуг».

«От проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей. Ещё можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках», – указал Собянин.

Он добавил, что всего картой москвича уже пользуются почти 5 млн жителей столицы.

Ранее Собянин заявил, что в этом сезоне летней навигации жители и гости столицы совершили по Москве-реке на круизном и прогулочном флоте около 2,2 млн поездок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

