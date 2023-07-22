Собянин рассказал о развитии четырёх районов на юге Москвы

В четырех районах на юге Москвы – Бирюлево Восточном и Западном, Москворечье-Сабурово и Царицыно – проживают более чем 450 тысяч москвичей. О развитии этих районов в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: 600 млн поездок совершено по МЦД с момента запуска диаметров

По его словам, многие годы жители этих районов страдали из-за недостатков транспортных связей. Для решения этих проблем власти столицы реализовали ряд проектов. Так, был построена эстакада через Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД), связавшая Восточное и Западное Бирюлево. Вдобавок в январе этого года открыли внешнюю сторону МКАД со съездом на трассу М4, а целиком развязку планируется сдать в 2024 году.

Собянин отметил, что на базе Курского направления Московской железной дороги (МЖД) запущено движение по второму маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-2). Пассажиров принимают станции «Москворечье», «Царицыно», «Покровское», «Красный Строитель». В час пик новые, комфортные поезда наземного метро курсируют каждые пять-семь минут.

Градоначальник рассказал, что городские власти благоустроили несколько зон отдыха у воды, таких как долина реки Чертановки, сквер по ул. Булатниковская, территория вокруг Корнеевских прудов, Верхний и Нижний Бирюлевские пруды.

Собянин добавил, что город уделяет большое внимание развитию Бирюлевского дендропарка, который был создан в 1938 году для отбора древесных пород, наиболее устойчивых к климату Москвы. Он серьезно пострадал от ледяного дождя в 2010 году. За последние 10 лет было приложено много усилий для восстановления посадок и расширения коллекции.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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