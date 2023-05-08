Собянин рассказал о проекте «Слово солдата Победы»

«Собрали более 3,2 тыс. видеоинтервью и фотосъемок с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны на сайте «Слово солдата Победы». Проект создали в 2021 году, чтобы можно было из любой точки мира услышать истории настоящих героев и взглянуть на события тех лет глазами очевидцев», - написал мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Ветераны рассказывают, как были призваны и оказались на фронте, где воевали и как встретили Победу, Герои делятся письмами с фронта, фотографиями и другими документами.

Всего собрано более 53 тыс. новых портретов участников проекта, более 30 тыс. фото ветеранов. Планируется сделать еще около 2 тыс. видеоинтервью и фотосъемок. Также создатели проекта откликаются на просьбы своих героев помочь в формировании биографии или архива.

