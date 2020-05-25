Собянин рассказал о продлении «салатовой» ветки метро за МКАД
Участок Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки в районе Северный будет полностью подземным. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Лианозово». Градоначальник подчеркнул, что этот участок длиной почти 7 километров пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Ранее планировалось, что часть Люблинско-Дмитровской линии за МКАД будет построена в наземном исполнении. Однако в начале 2020 года было принято решение о том, что перегон между станциями «Лианозово» и «Физтех» – будущей конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро – будет полностью подземным.
Отмечается, что открытие нового участка столичной подземки улучшит транспортное обслуживание около 400 тысяч человек. Кстати, продление Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный жители столицы поддержали в ходе голосования на портале «Активный гражданин».
К слову, ранее НСН писала, что стоимость медицинской маски в столичной подземки ниже средней рыночной цены на 10%. Как пишет ТАСС, об этом рассказала замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова. Она подчеркнула, что в розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей. Приобрести это средство защиты в метрополитене можно за 30 рублей, пара перчаток обойдется пассажиру в 20 рублей. При этом, Юлия Темникова уточнила, что для организации продаж метрополитен заключил договор с ООО «КИТ» на реализацию масок по цене 30 рублей за штуку.
Напомним, ранее 15 мая стало известно, что в марте власти Москвы приобрели компанию ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- Арестован захватчик отделения банка в Москве
- Востоковед: За проблемой принадлежности Курил торчат американские уши
- Зампрокурора Волгограда обвинили в покушении на взяточничество
- Психологи МЧС объяснили, как грамотно выйти из самоизоляции
- СМИ: Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru