Собянин рассказал о продлении «салатовой» ветки метро за МКАД

Участок Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки в районе Северный будет полностью подземным. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Лианозово». Градоначальник подчеркнул, что этот участок длиной почти 7 километров пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Ранее планировалось, что часть Люблинско-Дмитровской линии за МКАД будет построена в наземном исполнении. Однако в начале 2020 года было принято решение о том, что перегон между станциями «Лианозово» и «Физтех» – будущей конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро – будет полностью подземным.

Отмечается, что открытие нового участка столичной подземки улучшит транспортное обслуживание около 400 тысяч человек. Кстати, продление Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный жители столицы поддержали в ходе голосования на портале «Активный гражданин».