Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы

В числе построенных в столице сооружений - автомобильные, железнодорожные и пешеходные мосты.

«В планах – более 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные малые реки нашего замечательного города», - рассказал Сергей Собянин.

Так, крупнейший Новый Карамышевский (Балочный) мост через шлюз №9 канала имени Москвы снабжен пролетом более 200 м без дополнительных поддерживающих конструкций, он стал первым подобным сооружением в России. Всего для создания двух новых магистралей в Москве построили шесть мостов.

Мэр Москвы рассказал, что для комфортного движения по основному ходу магистрали в районе улицы Сельскохозяйственная возвели сразу три моста через реку Лихоборка и один - в районе Дмитровского шоссе. Новый мост через Яузу длиной 77 метров также построен, чтобы разгрузить дорожное движение.

Рассказывая о планах создания новых мостов, Сергей Собянин отметил возведение нескольких сооружений при строительстве Московского скоростного диаметра (МСД). Особым проектом станет новый мост через Москву-реку в районе станции «Москворечье». Конструкция на южном участке МСД свяжет восточные и южные районы столицы.

Новые московские мосты бережно впишут в окружающий городской ландшафт, чтобы они могли «хорошо служить москвичам на протяжении многих десятилетий»,подчеркнул Собянин.

