Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы
В Москве планируется построить 20 новых мостов. Это - продолжение уже сделанной работы. За последние 12 лет в столице возвели 38 крупных мостов общей протяженностью более 5,5 км, написал в блоге на своём персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
В числе построенных в столице сооружений - автомобильные, железнодорожные и пешеходные мосты.
«В планах – более 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные малые реки нашего замечательного города», - рассказал Сергей Собянин.
Так, крупнейший Новый Карамышевский (Балочный) мост через шлюз №9 канала имени Москвы снабжен пролетом более 200 м без дополнительных поддерживающих конструкций, он стал первым подобным сооружением в России. Всего для создания двух новых магистралей в Москве построили шесть мостов.
Мэр Москвы рассказал, что для комфортного движения по основному ходу магистрали в районе улицы Сельскохозяйственная возвели сразу три моста через реку Лихоборка и один - в районе Дмитровского шоссе. Новый мост через Яузу длиной 77 метров также построен, чтобы разгрузить дорожное движение.
Рассказывая о планах создания новых мостов, Сергей Собянин отметил возведение нескольких сооружений при строительстве Московского скоростного диаметра (МСД). Особым проектом станет новый мост через Москву-реку в районе станции «Москворечье». Конструкция на южном участке МСД свяжет восточные и южные районы столицы.
Новые московские мосты бережно впишут в окружающий городской ландшафт, чтобы они могли «хорошо служить москвичам на протяжении многих десятилетий»,подчеркнул Собянин.
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