Собянин рассказал на форуме «Новое знание» о развитии Москвы как умного города
Москва является одним из мировых лидеров по цифровым технологиям и онлайн-услугам. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе выступления на тему «Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов» на II марафоне «Новые знания».
«Мы сегодня - один из первых городов мира по smart-технологиям, цифровым технологиям, электронным услугам», - заявил Собянин.
Как отметил мэр, технологическая готовность столицы к цифровой революции занимает «одно из первых мест в мире». По его словам, мобильный интернет, которым пользуются граждане в городе, дешевле, чем в ряде крупных городов мира, также бесплатная сеть Wi-Fi используется практически во всех общественных местах.
«Не за горами связь нового поколения 5G, которая тестируется в городе на самых разных участках: на ВДНХ, в отдельных микрорайонах. Сейчас готовится большой проект 5G в Московском метрополитене», - подчеркнул глава Москвы.
По словам Собянина, все городские отрасли подлежат цифровой революции, начиная от городских услуг и заканчивая городском транспортом. «Московская интеллектуально-транспортная система - одна из самых мощных в мире и самых эффективных. Искусственный интеллект помогает регулировать светофоры. <…> Мы сегодня испытываем беспилотники на трамваях, метрополитене и в электричках. В каком-то виде будем внедрять, даже если человек будет находится (в транспорте). Основную функцию на себя будут брать беспилотники», - заключил Собянин.
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