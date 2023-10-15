Собянин рассказал, как идеи москвичей помогают благоустраивать город
Москвичи участвуют в благоустройстве и предлагают идеи по использованию пустующих территорий. Благодаря этому с начала 2023 года в Москве появилось несколько новых многофункциональных общественных пространств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты. В этом году преобразовали несколько таких мест», – написал Сергей Собянин.
Так, ты речь идет о Захарьинских прудах в Южном Бутово, где организовали пляж, мостики, места для рыбалки, спортивный кластер и детские площадки, отвечающие современным требованиям. Спортивно-игровые и детские территории появились также в в районе Соколиная Гора на ул. Кирпичная, в Преображенском рядом с районным центром «Янтарь», в районе Косино-Ухтомский вдоль ул. Медведева. В Строгино подумали о москвичах с домашними питомцами и создали место для отдыха.
«В Молжаниновском районе на ул. 2-я Подрезковская около пруда установили лавочки, качели и теплое освещение, у воды организовали деревянный насти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru