Собянин: Более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

Более десяти интересных проектов благоустройства реализовали в текущем году в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

В частности, в порядок привели парк у Святого озера в Косино-Ухтомском.

«Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, которому не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок. Благоустройство позволило восполнить эти пробелы», – написал Собянин.

Кроме того, власти обновили площадь возле стелы «Слава Защитникам Отечества». В северной части парка появились поляна с шезлонгами, современная игровая площадка с комплексом-кораблем и веревочным городком, площадка с уличными тренажерами, футбольное поле с искусственным газоном. Также было выполнено благоустройство прибрежной территории Белого и Черного озер. Между ними проложили пешеходный маршрут, обновили смотровую площадку и обустроили локации для отдыха. При этом у Черного озера появился новый спорткластер с многофункциональными площадками.

Также в этом районе преобразили парковую зону вблизи ул. Медведева: реконструировали два пешеходных моста через реку Рудневку, привели в порядок и обустроили новые детские и спортивные площадки на границе природной территории, отремонтировали дорожки.

Кроме того, в Новогиреево поэтапно благоустраивают парк на Зеленом проспекте, в том числе территорию у памятников «Скорбящим матерям» и «Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане». В Новокосино преобразили центральную Новокосинскую улицу, на въезде в район установили арт-объект в виде шара. В районе Преображенское выполнили благоустройство возле центра «Янтарь», здесь появились удобные дорожки, газоны, парковка для велосипедов и самокатов, зоны тихого отдыха, игровой и спортивный комплекс, столы для шахмат и настольного тенниса.

В Вешняках преобразили территорию Центра поддержки семьи и детства «Горизонт», где разместили четыре площадки с игровыми комплексами, батутами и развивающими модулями. Кроме того, здесь создали многофункциональное поле, зону для занятий спортом, площадку для изучения правил дорожного движения.

Также в районе Соколиная Гор была создана «Аллея памяти» на ул. Вольная. В мемориальной зоне установили обелиски в память о работниках Авторемонтного завода №1 «Аремз» и Московского завода тепловой автоматики, погибших в Великой Отечественной войне.

