В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

В Кремле отметили, что Украина де-факто больше не член Содружества независимых государств (СНГ) и не демонстрирует желание разделить радость от праздника.



«Как мы знаем, Украина не является де-факто, да и во многом де-юре, участницей СНГ, не проявляет желания продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», - цитирует Пескова Газета.ру.



Парад Победы в Москве пройдет 24 июня, так как 9 мая мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. По Красной площади должны будут пройти парадные расчеты 19 стран, отмечает RT.

