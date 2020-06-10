В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Москва не захотела приглашать на Парад Победы президенты Украины Владимира Зеленского.
В Кремле отметили, что Украина де-факто больше не член Содружества независимых государств (СНГ) и не демонстрирует желание разделить радость от праздника.
«Как мы знаем, Украина не является де-факто, да и во многом де-юре, участницей СНГ, не проявляет желания продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», - цитирует Пескова Газета.ру.
Парад Победы в Москве пройдет 24 июня, так как 9 мая мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. По Красной площади должны будут пройти парадные расчеты 19 стран, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru