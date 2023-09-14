Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале поздравил Андрея Воробьёва с переизбранием на пост губернатора Московской области.

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Градоначальник отметил, что вместе с главой Подмосковья «прошёл большой путь», а впереди у них «масштабная, сложная и очень важная» совместная работа.

«С каждым годом Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу. Нас связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы. Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей», - написал Собянин.

Он также пожелал Воробьёву успехов в трудах и выразил готовность и дальше вместе с ним «по-соседски обустраивать общий дом».

Ранее в Мособлизбиркоме объявили, что по итогам выборов губернатором Московской области стал Андрей Воробьёв, набравший 83,68% голосов избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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