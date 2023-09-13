Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала избранного мэра столицы Сергея Собянина. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Так, Собянину выдадут удостоверение об избрании мэром. Решение опубликуют в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии.

Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра. Сергей Собянин победил и набрал 76,39% голосов. Выборы мэра столицы проходили с 8 по 10 сентября.

Политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявлял, что кандидат в мэры, депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов ожидаемо занял второе место на выборах. Он отметил, что предвыборная кампания у Зюганова была «никакая».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МоскваВыборыСергей Собянин

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