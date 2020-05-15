Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием

В день 85-летия Московского метрополитена Сергей Собянин посетил самое первое электродепо столицы – «Северное» и поздравил его коллектив и ветеранов с юбилеем подземки.

Градоначальник отметил, что в настоящий момент в метро Москвы трудятся 60 тысяч человек. В их числе машинисты, кассиры, обслуживающий персонал и ремонтники. Мэр поблагодарил коллектив метрополитена за работу, подчеркнув, что сейчас из-за пандемии COVID-19 работникам подземки приходится трудиться в условиях сложной эпидситуации, подчеркивает АГН Москва.



Напомним, столичная подземка занимает первое место в мире среди других метрополитенов по таким показателям, как точность соблюдения расписания, интенсивность движения, а также сокращение количества сбоев: за последние 10 лет их стало меньше на 41%. Кроме того, за этот же период времени протяженность линий метро и количество станций увеличились в 1,8 раза.

Первая очередь метро в Москве открылась 15 мая 1935 года и включала 13 станций: от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением на «Смоленскую».