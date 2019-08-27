Собянин уточнил, что метро до Троицка разгрузит оранжевую ветку

На всем протяжении участка метро до Троицка пассажиры будут находиться под землёй, за исключением отрезка от «Сосенок» до «Десеновское». Всего ожидается открытие шести новых станций, которые носят рабочие названия «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».













Участок строящейся Коммунарской линии метро, которую продлят в Троицк, будет подземным от станции «Столбово» до «Сосенок», затем метро выйдет на поверхность, а вновь уйдет под землю перед станцией «Десеновское». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

По его словам, ветка, длина которой превысит 14,5 км, пройдет от станции «Столбово» вдоль Калужского шоссе до города Троицка. На ней планируется открыть шесть станций с рабочими названиями «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».

Ранее мэр Москвы рассказал, что пересадки с Московских центральных диаметров на метро будут бесплатными для всех пассажиров.



