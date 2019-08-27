Собянин уточнил, что метро до Троицка разгрузит оранжевую ветку
Продление Коммунарской линии метро, которая будет проходить до Троицка, станет дублером южных направлений Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом на своем сайте и отметил, что существенные изменения заметят пассажиры оранжевой ветки метро. Ожидается, что станция «Теплый Стан» перестанет нести функцию главного пересадочного пункта для жителей Новой Москвы и тем самым произойдет уменьшение пассажиров на юге оранжевой ветки.
Кроме того, Сергей Собянин отметил, что уменьшится загруженность на Калужском шоссе, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте.
На всем протяжении участка метро до Троицка пассажиры будут находиться под землёй, за исключением отрезка от «Сосенок» до «Десеновское». Всего ожидается открытие шести новых станций, которые носят рабочие названия «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
Участок строящейся Коммунарской линии метро, которую продлят в Троицк, будет подземным от станции «Столбово» до «Сосенок», затем метро выйдет на поверхность, а вновь уйдет под землю перед станцией «Десеновское». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
По его словам, ветка, длина которой превысит 14,5 км, пройдет от станции «Столбово» вдоль Калужского шоссе до города Троицка. На ней планируется открыть шесть станций с рабочими названиями «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
Ранее мэр Москвы рассказал, что пересадки с Московских центральных диаметров на метро будут бесплатными для всех пассажиров.
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