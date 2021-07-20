Собянин: Первый компонент вакцины уже получили 4 млн москвичей

В Москве от коронавируса вакцинировано уже более 4 миллионов человек. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума городского правительства.

По словам мэра, всего в столице вакцинированы свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом - более 2,2 миллиона человек.

Ранее столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3188 случаев заболевания COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 июня.

Градоначальник отметил, что снижение показателей заболеваемости связано с выполнением санитарных требований, также на улучшение ситуации повлияла вакцинация.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинКоронавирусВакцинация
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