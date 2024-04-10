Собянин открыл спорткомплекс «Скиф» в Гольяново после капремонта
Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс «Скиф» в районе Гольяново после капитального ремонта.
В ходе открытия спорткомплекса Собянин пообщался с жителями Гольяново и рассказал им о развитии района. Мэр напомнил, что рядом возводится комплекс с бассейном, также было проведено благоустройство на Гольяновском пруду. Кроме того, две поликлиники были реконструированы.
Собянин также рассказал о возведении станции метро в Гольяново. По словам мэра, метро проектируется, объект является сложным.
Так, капремонт спорткомплекса закончился в апреле. Работы были выполнены в рамках программы реновации типовых спортивных объектов. В трехэтажном здании есть два спортзала, а единовременная пропускная способность учреждения составляет 165 человек.
Кроме того, на базе спорткомплекса организованы занятия по общей физической подготовке и спортивным играм для участников «Московского долголетия». Все желающие могут посетить, в частности, занятия по дзюдо, каратэ, самбо и фитнесу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru