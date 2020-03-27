Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в новом коронавирусном стационаре, который развёрнут в городской клинической больнице №15 имени Филатова. Как отметил градоначальник, резервирование коечного фонда в столице для борьбы с распространением COVID-19 продолжается ежедневно.

По словам Собянина, новый стационар в Филатовке станет самой крупной площадкой такого плана в России. Он рассчитан на 1,3 тысячи коек. Там будут трудиться 2,7 тысяч сотрудников. При этом Собянин выразил пожелание, чтобы ситуация не потребовала задействования возможностей в полном объёме.

Весь персонал ГКБ №15 прошёл специальное оперативное обучение для подготовки к приему заражённых коронавирусом. Больница также обеспечена на 100% лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

В общей сложности в Москве на сегодня для лечения больных с коронавирусом развернуты отделения в восьми стационарах.

