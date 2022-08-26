Собянин осмотрел новый корпус школы №64 в районе Кунцево

Отмечается, что новый корпус школы рассчитан на 400 учеников, а его строительство было завершено в декабре 2021 года. В четырехэтажном здании площадью 6,6 тысячи «квадратов» создана комфортная и безопасная среда для обучения старшеклассников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для углубленного изучения предметов естественно-научного и инженерно-физического направления в новом корпусе предусмотрены лабораторные практикумы. А кабинеты иностранных языков оснащены лингафонным оборудованием. В корпусе также есть, в частности, информационный центр, актовый зал с артистическими и медиа-узлом, и помещения для свободного творчества.

