Собянин осмотрел новый корпус школы №64 в районе Кунцево

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы №64 на улице Партизанская в преддверии 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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Отмечается, что новый корпус школы рассчитан на 400 учеников, а его строительство было завершено в декабре 2021 года. В четырехэтажном здании площадью 6,6 тысячи «квадратов» создана комфортная и безопасная среда для обучения старшеклассников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для углубленного изучения предметов естественно-научного и инженерно-физического направления в новом корпусе предусмотрены лабораторные практикумы. А кабинеты иностранных языков оснащены лингафонным оборудованием. В корпусе также есть, в частности, информационный центр, актовый зал с артистическими и медиа-узлом, и помещения для свободного творчества.

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ФОТО: РИА Новости
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