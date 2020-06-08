Собянин отменил в Москве карантин по коронавирусу

Власти российской столицы приняли решение отменить режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок уже с завтрашнего дня, 9 июня. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге. При этом градоначальник настоятельного призвал горожан соблюдать режим самосохранения и после аннулирования ограничений.

Собянин подчеркнул, что за всё время действия карантинных мер, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности а городе не было - жители в основном соблюдали все требования. По словам мэра, катастрофы удалось избежать,благодаря совместным усилиям враче и жителей Москвы. Он констатировал, что уже несколько недель пандемия постепенно идет на спад.

Отныне, по словам Сергея Собянина, фактически Москва возвращается к обычному образу жизни. Правда, основные ограничения отменяются при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер. Выходить на улицу и свободно перемещаться могут все, в том числе, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

С завтрашнего дня снова будут действовать социальные карты, льготники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Восстановить срок действия неиспользованных поездок по транспортным картам можно будет начиная с 12 июня. Собянин также утвердил график поэтапного возобновления работы всех организаций до конца июня.









