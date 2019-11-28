Собянин объяснил, почему москвичам не светит выходной 31 декабря
В Москве не получится сделать 31 декабря официальным выходным, так как жители столицы в последний день года загружены работой и имеют традицию отмечать предстоящие праздники с коллегами на работе. Об этом РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так он прокомментировал решение мэра Томска сделать 31 декабря выходным днём.
«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить», — цитирует Собянина Ura.ru.
Градоначальник отметил, что не может дать вольную всем коммерческим предприятиям в этот день по примеру томского коллеги.
«Я могу для своих чиновников сделать выходным днём, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни: «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придётся погулять», — приводит слова Собянина RT.
Кроме того, по его словам, москвичи имеют традицию собираться 31 декабря на корпоративе, чтобы «поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова». Лишать горожан этой возможности, по его мнению, было бы несправедливо.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Собянин объяснил, почему москвичам не светит выходной 31 декабря
- Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу
- РАН: Британский престол принцу Чарльзу не светит
- В «Единой России» назвали избыточным закон о выходном 31 декабря
- Пересидеть или подавить. Как Китай ответит на закон США о демократии в Гонконге