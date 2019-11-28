Собянин объяснил, почему москвичам не светит выходной 31 декабря

В Москве не получится сделать 31 декабря официальным выходным, так как жители столицы в последний день года загружены работой и имеют традицию отмечать предстоящие праздники с коллегами на работе. Об этом РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так он прокомментировал решение мэра Томска сделать 31 декабря выходным днём.

«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить», — цитирует Собянина Ura.ru.

Градоначальник отметил, что не может дать вольную всем коммерческим предприятиям в этот день по примеру томского коллеги.