Собянин: Новое жилье по программе реновации уже получили 154 тыс москвичей

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 614 площадок. За время действия программы переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тыс. жителей города, добавил он.

В новых микрорайонах столицы, возведенных по программе реновации, в коммерческих помещениях жилых домов создадут более 200 тысяч рабочих мест. Это делается, чтобы обеспечить жителей услугами в шаговой доступности, сообщил мэр Москвы.

Отмечается, что часть площадей городские власти реализуют на электронных торгах для предпринимателей и физических лиц.

