Собянин: Новое жилье по программе реновации уже получили 154 тыс москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о включении еще 12 новых площадок в программу реновации.
По его словам, новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тыс. человек.
Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 614 площадок. За время действия программы переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тыс. жителей города, добавил он.
В новых микрорайонах столицы, возведенных по программе реновации, в коммерческих помещениях жилых домов создадут более 200 тысяч рабочих мест. Это делается, чтобы обеспечить жителей услугами в шаговой доступности, сообщил мэр Москвы.
Отмечается, что часть площадей городские власти реализуют на электронных торгах для предпринимателей и физических лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru