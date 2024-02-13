Собянин: На юге Москвы построили 27 домов по программе реновации
13 февраля 202410:09
На юге Москвы в рамках программы реновации получат жилье более 82 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
«Для них уже готово 27 домов, в 25 – началось заселение. Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же – проектируется», – говорится в сообщении.
Градоначальник также отметил, что в ЮАО сейчас активно идет развитие социальной инфраструктуры. В Бирюлево Восточном достроили детскую поликлинику, возводится учебный корпус в Чертаново Северном, а в Нагорном районе запланировано строительство корпуса для школы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru