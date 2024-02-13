Собянин: На юге Москвы построили 27 домов по программе реновации

На юге Москвы в рамках программы реновации получат жилье более 82 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Для них уже готово 27 домов, в 25 – началось заселение. Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же – проектируется», – говорится в сообщении.

Градоначальник также отметил, что в ЮАО сейчас активно идет развитие социальной инфраструктуры. В Бирюлево Восточном достроили детскую поликлинику, возводится учебный корпус в Чертаново Северном, а в Нагорном районе запланировано строительство корпуса для школы.

