Собянина призвали пустить туристические автобусы на выделенные полосы
Власти российской столицы призвали разрешить туристическим автобусам перемещаться по выделенным полосам на дорогах мегаполиса, чтобы облегчить работу с группами. Такую просьбу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе церемонии награждения выдающихся москвичек в преддверии Международного женского дня.
Ломидзе была удостоена звания «Почетный работник туризма города Москвы». Как пояснила свою инициативу одна из руководителей АТОР, в таком случае туристы получат возможность более оперативно добираться до разных достопримечательностей и локаций в мегаполисе.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сегодня езда по выделенным полосам в Москве разрешена только общественному транспорту и автомобилям такси.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru