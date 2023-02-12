Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в стране

Число смертельных аварий на МКАД сократилось вдвое за последние три года. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

«В два раза меньше смертельных аварий стало на МКАД за три года. Больше 1 млн машин ежедневно пользуются Московской кольцевой автодорогой. Мы приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения», - отметил Сергей Собянин.

Он отметил, что была разработана и внедрена новая модель прогноза и предотвращения ДТП. Схемы движения на МКАД регулируются, выявляются проблемные участки; введены новые правила проезда грузовиков; установлено 267 современных комплексов фотовидеофиксации, обеспечивается круглосуточная работа 770 камер видеоаналитики, работают интерактивные табло, предупреждающие об авариях или дорожных работах на пути.

По словам Сергея Собянина, весь комплекс мер, который применяют власти Москвы, позволяют российской столице оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваБезопасностьБезопасность На ТранспортеДорожное Движение
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