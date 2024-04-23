Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

По его словам, в его рамках инженеры будут осваивать «актуальные подходы в производстве».

«Это работа с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий», — написал он.

Собянин уточнил, что сотрудники промышленных предприятий смогут повысить квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, оптимизации процессов, математическому моделированию, компьютерному и суперкомпьютерному инжинирингу.

Градоначальник добавил, что в 2024 году в «МТШ» планируется открыть ещё два новых направления — «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники».

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие пять лет планируется активно развивать школьные театры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

