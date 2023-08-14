Собянин: Еще шесть городских поликлиник открылись после реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в разных округах столицы после капитального ремонта открылись шесть поликлиник, в которых смогут получить помощь почти 175 тысяч человек.
Градоначальник уточнил, что речь идёт о филиале консультативно-диагностического центра №6, филиале городской поликлиники №52, филиале городской поликлиники №66; филиале детской городской поликлиники №32, головном здании детской городской поликлиники №7 и детско-взрослой поликлиники на улице Академика Бакулева.
Он напомнил, что медучреждения были обновлены по новому московскому стандарту и теперь они являются современными поликлиниками с комфортными условиями для посетителей и медиков.
«Полностью поменяли медоборудование: установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую современную технику», – написал Собянин.
Мэр добавил, что в рамках капремонта в поликлиниках также заменили все инженерные системы и лифты, было организовано безбарьерное передвижение и выполнено благоустройство территории.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что московские власти согласовали договоры участия, по которым инвесторы должны построить в столице детские сады, школы и поликлиники, вложив в них более 90 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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