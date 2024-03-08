Собянин: Более 56 млн цветов украсит Москву в этом году

«Когда в столице установится стабильная теплая погода, первой по традиции высадят виолу – всего 4,6 млн саженцев. Тогда же на клумбах зацветут почти 15 млн тюльпанов – луковицы высадили прошлой осенью», - напомнил Собянин.

К лету на московских клумбах появятся 150 видов однолетних растений: петуний, бегоний, пеларгоний и других. После них высадят многолетники, рассказал мэр.

Цветы поместят в подвесные горшки на центральных улицах, магистралях и в скверах. Вертикальные сады украсят Зубовскую площадь, Садово-Триумфальный сквер, Тверской, Никитский и Страстной бульвары.



Поэтапная посадка обеспечит смену цветущих растений в Москве с ранней весны до поздней осени, отметил мэр столицы.

