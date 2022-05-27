Компания «Донстрой» высадит 30 тысяч растений в парке «Событие»

Более 40 видов цветов, 10 типов кустарников и 8 видов деревьев - всего более 30 тысяч растений высадит "Донстрой" на территории масштабного парка "Событие" площадью 24 га, который объединяет сразу три жилых комплекса: квартал клубных домов "Река", проекты "Огни" и "Событие".

Площадь озеленения составит около 60% территории парка. Помимо высадки новых растений, девелопер позаботится о редких сохранившихся растениях и биотопах, а также будет восстанавливать утраченную краснокнижную флору.

Сейчас "Донстрой" выполнил 35% благоустройства парка. Сегодня идут работы первого этапа, в который входит строительство набережной реки Раменки. Строители уже приступили к устройству променада вдоль берега, где пройдет экообразовательный маршрут длиной 1,5 км с информационными стендами о растениях парка.

В природную составляющую парка "Событие" гармонично вписана комьюнити-инфраструктура. Главный бульвар длиной 1,2 км пройдет от жилого комплекса "Огни" через проект "Событие" к улице Лобачевского. На событийной площади, где одновременно смогут находиться до 700 человек, предусмотрены концертная площадка, большой водоем, места для отдыха и сад.

Для юных жителей Раменок "Донстрой" обустроит "Фабрику молодежи" с крытым парклетом, амфитеатром, спортивной площадкой, воркаут-зоной и скейтпарком. Дети помладше смогут играть на тематических площадках "Лес" и "Луг", где будет игровое оборудование, качели и разнообразные конструкции для активного отдыха. Спортсмены оценят 2,4 км велодорожек, поле для волейбола, баскетбол, мини-футбол и столы для настольного тенниса.

Озеленение и благоустройство в комплексах экодевелопера "Донстрой" занимает до 60% территорий, а площадь парков в текущих проектах компании составляет 36 га.

