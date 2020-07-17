Опальный схиигумен провёл крестный ход с Дацюком и Квачковым
В Екатеринбурге в годовщину убийства царской семьи прошли два крестных хода — официальный и «альтернативный». Второй в Среднеуральском женском монастыре организовал отец Сергий (Романов), ранее лишённый сана схиигумена.
По словам его представителя отца Сергия, мероприятие собрало от 1,5 тысячи до 2 тысяч человек, сообщает РИА Новости. В их числе были участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, хоккеист Павел Дацюк, а также отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.
Как сообщает Ura.ru, Квачков приехал поддержать отца Сергия, поскольку считает его «лидером духовного восстания» в стране. При этом в феврале 2020 года Дорогомиловский суд Москвы запретил Квачкову, ранее судимому за попытку госпереворота, посещение массовых мероприятий в ближайшие три года.
На «альтернативный» крестный ход также прибыли сотрудники Центра «Э» по борьбе с экстремизмом.
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