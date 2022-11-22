Собчак опровергла информацию об увольнении своего коммерческого директора

Ранее СМИ сообщили, что Собчак уволила Суханова, который проходит фигурантом по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Коммерческий директор журналистки арестован до 24 декабря.

По словам Собчак, информация об увольнении Суханова — «очередная ложь».

«Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Собчак добавила, что «сделала и продолжает делать все возможное» для освобождения коллег.

По делу о вымогательстве у Чемезова также арестованы бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

