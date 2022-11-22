Собчак опровергла информацию об увольнении своего коммерческого директора
Журналистка Ксения Собчак опровергла сообщения об увольнении коммерческого директора компании «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере.
Ранее СМИ сообщили, что Собчак уволила Суханова, который проходит фигурантом по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Коммерческий директор журналистки арестован до 24 декабря.
По словам Собчак, информация об увольнении Суханова — «очередная ложь».
«Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Собчак добавила, что «сделала и продолжает делать все возможное» для освобождения коллег.
По делу о вымогательстве у Чемезова также арестованы бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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