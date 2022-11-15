112: Собчак посетила корпорацию «Ростех»

На видео видно, как автомобиль подъезжает к зданию на Малой Пироговке в Москве. Из салона машины выходит женщина в темной одежде и заходит внутрь здания.

Telegram-канал Baza утверждает, что автомобиль, принадлежащий Собчак, приехал к офису «Ростеха» около 16:00.

В конце октября журналистка покинула Россию, отмечалось, что она въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. Собчак уехала из страны на фоне разбирательства в отношении своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



