112: Собчак посетила корпорацию «Ростех»
Телеведущая Ксения Собчак посетила госкорпорацию «Ростех» после скандала со своим коммерческим директором Кириллом Сухановым, сообщает Telegram-канал 112.
На видео видно, как автомобиль подъезжает к зданию на Малой Пироговке в Москве. Из салона машины выходит женщина в темной одежде и заходит внутрь здания.
Telegram-канал Baza утверждает, что автомобиль, принадлежащий Собчак, приехал к офису «Ростеха» около 16:00.
В конце октября журналистка покинула Россию, отмечалось, что она въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. Собчак уехала из страны на фоне разбирательства в отношении своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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