Собаки напали на семилетнего ребенка в Приморье
5 марта 202405:34
В Хасанском округе Приморского края стая бездомных собак напала на семилетнего ребенка и покусала его, сообщает СУ СК России по региону.
По данному факту заведено уголовное дело. 4 марта в поселке городского типа Зарубино животные кинулись на мальчика, у него были диагностированы рваные раны.
Отмечается, что должностные лица администрации округа не приняли мер по организации деятельности по обращению с бездомными животными.
Ранее в Иркутской области госпитализирован ребенок после нападения стаи собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru