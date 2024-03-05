Собаки напали на семилетнего ребенка в Приморье

По данному факту заведено уголовное дело. 4 марта в поселке городского типа Зарубино животные кинулись на мальчика, у него были диагностированы рваные раны.

Отмечается, что должностные лица администрации округа не приняли мер по организации деятельности по обращению с бездомными животными.

Ранее в Иркутской области госпитализирован ребенок после нападения стаи собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

