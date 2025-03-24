Собаки напали на подростков и юношу на Кубани
24 марта 202502:31
В Усть-Лабинске Краснодарского края стая собак напала на двоих подростков и молодого человека, сообщает «РЕН ТВ».
Пострадавших госпитализировали. По факту нападения проводится прокурорская проверка. Жертвами нападения стали двое подростков 12 и 13 лет, а также 18-летний парень.
Угрозы их жизни нет. Ход и результаты проводимой проверки контролирует прокуратура Усть-Лабинского района.
Ранее в Кировской области бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru