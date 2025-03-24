Собаки напали на подростков и юношу на Кубани

В Усть-Лабинске Краснодарского края стая собак напала на двоих подростков и молодого человека, сообщает «РЕН ТВ».

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Пострадавших госпитализировали. По факту нападения проводится прокурорская проверка. Жертвами нападения стали двое подростков 12 и 13 лет, а также 18-летний парень.

Угрозы их жизни нет. Ход и результаты проводимой проверки контролирует прокуратура Усть-Лабинского района.

Ранее в Кировской области бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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